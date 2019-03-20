الديمقراطي والوطني الكوردستانيين : استئناف الاجتماعات بخصوص تشكيل حكومة الاقليم بعد نوروز

اعلن كلا الحزبين الرئيسيين في اقليم كوردستان الديمقراطي والوطني الكوردستانيين مواصلة اجتماعاتهما الهادفة الى تذليل العراقيل امام اعلان حكومة اقليم كوردستان الجديدة .

جاء ذلك عقب اجتماع لوفدي الحزبين امس الثلاثاء.

وبحسب قيادات الحزبين ، فإن اجتماعات الجانبين ستُستأنف بعد عيد نوروز القومي ورأس السنة الكوردية الجديدة الذي يصادف غداً الخميس 21 مارس/آذار الجاري .

وحالت الخلافات بين الحزبين بشأن توزيع المناصب في الحكومة الجديدة دون تشكيلها رغم مرور اكثر من 5 أشهر على اجراء الانتخابات حيث يدعو الديمقراطي الى توزيعها وفق الاستحقاق الانتخابي فيما الوطني الكوردستاني يطالب باكثر من هذا الاستحقاق .

وحصد الديمقراطي الكوردستاني 45 مقعداً في الانتخابات التشريعية الاخيرة في إقليم كوردستان والتي جرت في 30 سبتمبر/أيلول 2018 ، فيما حل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية بـ 21 مقعداً.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني رشّح مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني لمنصب رئيس حكومة اقليم كوردستان، فيما رشح رئيس الحكومة الحالي نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة الاقليم .