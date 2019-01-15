الديمقراطي والتغيير يتفقان على تشكيل لجنتين مشتركتين حول المشاركة في الحكومة المقبلة وبرنامج عملها

رووداو – السليمانية/ اتفق الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير، اليوم الثلاثاء، على تشكيل لجنتين مشتركتين حول توحيد الرؤى للمشاركة في الحكومة المقبلة وبرنامج عملها.

واجتمع وفد من الحزب الديمقراطي برئاسة نائب رئيس الحزب، نيجيرفان البارزاني، مع مسؤولين في حركة التغيير بالسليمانية في الاجتماع الرابع من نوعه منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في 30 أيلول الماضي.

وجاء في بيان مشترك للمجتمعين: “امتداداً لمساعي تشكيل الكابينة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان وبغية الإسراع في المباحثات بشأن برنامج عمل الكابينة الحكومية وتشكيلها، اجتمع وفد رفيع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان البارزاني اليوم 15-1-2019 في السليمانية مع الوفد المفاوض في حركة التغيير”.

وتابع: “جرى الاجتماع في أجواء ملؤها الشعور بالمسؤولية وروح العمل المشترك والجماعي للإسراع بتشكيل الحكومة على أساس التفاهم الكامل بين الجانبين ومبدأ الخدمة والإصلاح الجذري وتحمل المسؤولية”.

وأوضح: “اتفق الجانبان على إيجاد برنامج مشترك بين الأطراف المشاركة (في الحكومة) وبهذا الغرض تقرر أن يشكل الطرفان لجنتين الأولى لتوحيد الرؤى بين حركة التغيير والحزب الديمقراطي الكوردستاني حول برنامج عمل الحكومة والأخرى خاصة بوضع معايير المشاركة في الحكومة”.

ومضى بالقول: “أكد الجانبان على ضرورة الإسراع في عملية تشكيل الحكومة واحترام إرادة الناخبين وعدم تأخير تحقيق ذلك أكثر”.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية على لسان عضو في المجلس الوطني لحركة التغيير فإن الحركة “طلبت من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إشراك الجماعة الإسلامية الكوردستانية في الحكومة المقبلة، انطلاقاً من المواقف المشتركة بين الجانبين”.

يشار إلى أن حركة التغيير أعلنت في وقت سابق أنها تتطلع إلى تولي منصب نائب رئيس إقليم كوردستان وترشيح “مصطفى سيد قادر” للمنصب، إضافة إلى الحصول على عدة حقائب وزارية بينها وزارتا البيشمركة والزراعة.