يجتمعان غدا.. الديمقراطي والاتحاد الوطني يناقشان تشكيل حكومة الاقليم

شفق نيوز/ كشف قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاحد، عن ان المكتبين السياسيين لحزبه والاتحاد الوطني الكوردستاني سيعقدان غدا اجتماعا لتقييم علاقاتهما الثنائية وتشكيل التشكيلة الجديدة لحكومة الاقليم.

وجاء في تغريدة للقيادي في الديمقراطي هيمن هورامي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وتابعته شفق نيوز ان من المقرر ان يعقد غدا اجتماع رفيع المستوى بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل.

واضاف ان الاجتماع يضم في جدول اعماله “تقييم العلاقات الثنائية وتبادل وجات النظر حول كيفيه المضي قدما في تشكيل الحكومة ومناقشة المعادلات والتطورات السياسية العامة”.

‎ومنذ اجراء الانتخابات التشريعية الكوردستانية منذ اكثر من ثلاثة اشهر خاضت الاحزاب والاطراف الكوردستانية عدة جولات من المفاوضات والحوارات للاتفاق على صيغة لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الاقليم من دون ان تسفر عن شيء ملموس.

ورشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني الرئيس الحالي لحكومة الاقليم ونائب رئيسه نيجيرفان بارزاني لرئاسة الاقليم فيما رشح مستشار مجلس امن الاقليم مسرور بارزاني لرئاسة حكومة الاقليم.

وحصد الديمقراطي 45 مقعدا من مقاعد برلمان كوردستان المؤلف من 111 مقعدا مبتعدا عن اقرب منافسيه الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي تحصل على 21 مقعدا بفارق مريح.