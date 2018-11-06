الديمقراطي: “لاخطوط حمراء” وهذه أولوياتنا في برلمان كوردستان

الديمقراطي: “لاخطوط حمراء” وهذه أولوياتنا في برلمان اقليم كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، برنامج عملها، لافتة الى عدم وجود خطوط حمراء لديها تجاه أي جهة سياسية.

وفاز الديمقراطي الكوردستاني فوزا ساحقا، وحظي بـ 45 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت في الاقليم في 30 ايلول سبتمبر الماضي.

وقال رئيس الكتلة هيمن هورامي في مؤتمر صحفي من اربيل ان “من أولوياتنا صياغة دستور عصري لكوردستان، والبدء عملية اصلاح في النظام الإداري والاقتصادي وتحسين الاوضاع المعيشية لمواطني الاقليم”.

ودعا هورامي كافة الكتل البرلمانية الى العمل معا لتشكيل حكومة تكافح الفساد وتوفر فرص عمل للشباب وتعمل على تحسين الخدمات.

وأكد هورامي عزم كتلته على تشكيل لجنة تتولى الحوار مع كافة الأطراف السياسية حول تشكيل حكومة جديدة، لافتا الى عدم وجود خطوط حمراء تجاه اي جهة.

وتنتظر حكومة كوردستان المزمع تشكيلها تحديات كبيرة كمكافحة الفساد وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين.