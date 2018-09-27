سبتمبر 27, 2018

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الديمقراطي”: سنشكل حكومة إقليم كوردستان بحصولنا على اغلبية الاصوات”

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
10 مشاهدة

الديمقراطي”: سنشكل حكومة إقليم كوردستان بحصولنا على اغلبية الاصوات”

شفق نيوز/ توقع سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني يوم الخميس ان تتصدر قائمة حزبه المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي ستجري نهاية شهر أيلول الجاري.

وقال ميراني في كملة له خلال تجمع لقائمة حزبه الانتخابية في قضاء “كويسنجق” في أربيل، إنه “لا نريد بعد الان ان يكون برلمان كوردستان وكرا للمخططات والمؤامرات”.

وأضاف انه “اذا حققنا اغلبية الأصوات في الانتخابات فإننا سنشكل الحكومة المقبلة في إقليم كوردستان”، مردفا بالقول ان الديمقراطي الكوردستاني “منفتح على آفاق واسعة جدا في برنامجه الحكومي”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.