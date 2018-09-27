الديمقراطي”: سنشكل حكومة إقليم كوردستان بحصولنا على اغلبية الاصوات”

شفق نيوز/ توقع سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني يوم الخميس ان تتصدر قائمة حزبه المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي ستجري نهاية شهر أيلول الجاري.

وقال ميراني في كملة له خلال تجمع لقائمة حزبه الانتخابية في قضاء “كويسنجق” في أربيل، إنه “لا نريد بعد الان ان يكون برلمان كوردستان وكرا للمخططات والمؤامرات”.

وأضاف انه “اذا حققنا اغلبية الأصوات في الانتخابات فإننا سنشكل الحكومة المقبلة في إقليم كوردستان”، مردفا بالقول ان الديمقراطي الكوردستاني “منفتح على آفاق واسعة جدا في برنامجه الحكومي”.