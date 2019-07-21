الديمقراطي: تهيئة وفود فنية وامنية من الاقليم لبدء التفاوض مع بغداد

بغداد/الاخبارية: اعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بشير الحداد عن تهيئة وفود فنية وأمنية من الاقليم لبدء المفاوضات مع بغداد لحسم ملفات النفط والمالية وغيرها.

وقال الحداد في تصريح ان الملفات العالقة لا تتركز على تسليم النفط فهناك ملفات سيتم حسمها من خلال الوفود الفنية والقانونية التي ستتبادل الزيارات بين المركز والاقليم لغرض حسم تلك الملفات التي قال انها عالقة منذ فترات وبات لزاما على الطرفين التوجه لحل تلك الملفات ومنها المناطق المتنازع عليها، ومنها المناطق المتنازع عليها.

وبين الحداد ان الارادة القوية بين المركز والاقليم حالياً للشروع بالمفاوضات الجديدة لحسم الملفات العالقة بين الطرفين معتبرا ان العراق لايمكن ان يستقر دون حسم الملفات بينه وبين الإقليم، مبيناً ان الاخير كذلك لا يمكن ان يشهد ازدهار مالم يتم حسم ملفاته مع الحكومة الاتحادية.

جدير بالذكر ان رئيس اقليم كردستان نيجرفان برزاني ورئيس وزراء الاقليم مسرور برزاني قد زارو بالفترة الاخيرة العاصمة بغداد واجروا سلسلة لقاءات مع المسؤولين هناك لغرض حسم الملفات العالقة بين الطرفين.