الديمقراطي الكوردستاني يكشف فحوى اللقاء مع “الإصلاح”

اربيل (كوردستان 24)- كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، عن مضمون اللقاء الذي تم بين حزبه ووفد تحالف الإصلاح والبناء.

ووصل وفد رفيع يمثل تحالف الإصلاح والإعمار الى أربيل، الأحد، لحث كبار المسؤولين في إقليم كوردستان وخصوصاً زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني على المشاركة في الحكومة المقبلة.

وقال ميراني للصحفيين ان “وفد الإصلاح عبر عن رغبته في الاتفاق على برنامج مشترك مع الديمقراطي الكوردستاني للحكومة المقبلة ودعم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي”.

وجاء حديث ميراني بعد اجتماع بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة مسعود بارزاني ووفد الإصلاح والإعمار في اربيل.

وتابع ميراني “شدد الوفد الضيف على ضرورة مشاركة الكوردستاني في الحكومة العراقية بقوة وذلك لضمان السير بالعراق نحو الاستقرار، وحل القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان”.

وبين اربيل وبغداد ملفات خلافية عديدة عالقة أبرزها قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها، والنفط والطاقة وحقوق البيشمركة والموازنة المالية وغيرها.

وخفت حدة التوتر بين بغداد واربيل خصوصا بعد خوض الكورد الانتخابات الأخيرة لانتخاب برلمان اتحادي جديد في 12 ايار مايو الماضي، لكن بارزاني وجه انتقادات حادة بشأن آلية اختيار الرئيس العراقي.