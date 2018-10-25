الديمقراطي الكوردستاني يكشف عن اجراء لتشكيل الحكومة ويطرح تساؤلاً أمام “المترددين”

شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس برلمان كوردستان جعفر ايمينكي، اليوم الخميس، ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيقوم بتشكيل فريق كامل من اجل التفاوض لتشكيل الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم وصيغتها.

وقال ايمينكي وهو عضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في تصريحات لوكالة الاناضول التركية، ان اجتماعا تشاوريا سيعقد قريبا، لافتا الى انه من المفضل ان يتم ذلك خلال هذا الاسبوع من اجل عقد الجلسة الاخيرة للبرلمان الكوردستاني.

وبشأن الجلسة الاولى للدورة الخامسة لبرلمان كوردستان افاد ايمينكي، بانه وفقا للسياقات الدستورية في الاقليم فان يجب ان يتم اقرار النتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة القضائية في محكمة التمييز وبعدها بـ10 ايام سيعلن رئيس السلطة القضائية عن موعد انعقاد الجلسة الاولى للدورة الخامسة للبرلمان الكوردستاني، مضيفا انه ثم تبدا المفاوضات ليختار البرلمان هيئته الرئاسية ومن ثم تبدأ المفاوضات من اجل تشكيل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة اقليم كوردستان.

واشار ايمينكي الى ان التشكيلة الحكومية الجديدة يجب ان تكون مختلفة كثيرا عن التشكيلات السابقة بشكل يكون اسلوبها مختلفا، معلنا عن دعمه لحكومة ذات قاعدة واسعة كونها ان هناك مشكلات كبيرة تواجه كوردستان في هذه المرحلة.

واضاف انه “عدا ضرورة تواجد جميع المكونات في التشكيلة الجديدة وخصوصا التركمان والايزيديين والمسيحيين، لماذا يتوجب اشراك الذين يترددون من هذه التشكيلة والحكومة؟”

واوضح ايمينكي انه يجب ان تهيأ الارضي المسبقة للحكومة الجديدة لكي تكون فعالة وقوية بشكل حقيقي، مشيرا الى ان الذين يترددون من الحكومة والذين لا يشاركون فيها، فليكونوا معارضة.

واشار الى ان الحزب الديمقراطي سيشكل فريقا كاملا من اجل اجراء المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة وصيغتها، حسب وصفه.