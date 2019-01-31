الديمقراطي الكوردستاني يرد على تصريحات العبادي بشأن كركوك

رووداو – أربيل/ بعد التصريحات التي أطلقها رئيس كتلة النصر، حيدر العبادي، حول تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، رد نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، على هذه التصريحات، مبينين أن”الجهود التي تبذل من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان هي ثمرة زيارة البارزاني لبغداد”.

وذكر بيان للكتلة، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أنه “رداً على تصريحات، حيدر العبادي بشأن تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها والذي يهدف من وراءه زعزعة الأجواء السياسية الايجابية في العراق، تؤكد كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي على أن الجهود التي تبذل من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان هي ثمرة زيارة الرئيس البارزاني ولقاءه الزعماء والأحزاب السياسية في بغداد”.

مضيفاً أن “الكتلة تعبر عن رؤى سياسية جديدة ومسؤولة تجاه مكونات الشعب العراقي عموماً ومكونات كركوك والمناطق المتنازع عليها خصوصاً، لضمان الأمن والاستقرار بوجود قوات مشتركة ساهمت معاً في دحر الإرهاب وحمت مكونات الشعب العراقي من بطش وارهاب داعش”.

وأكد البيان على “ادارة تلك المناطق من قبل مكوناتها”، مبيناً أن “الاجواء السياسية الحالية تساهم في تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق الأخرى استنادا الى المادة ١٤٠ من الدستور العراقي”.

وأشار إلى أن “هنالك ترحيب ودعم وطني ودولي وإقليمي لاستباب الامن والاستقرار في تلك المناطق وبوجود قوات مشتركة”، لافتاً الى ان “هذه الرؤية السياسية المسؤولة هي تأكيد على انهاء عسكرة كركوك التي نتجت عن النهج والسياسات الخاطئة للحكومة السابقة والتي تجاوزت فيها على الدستور العراقي بزج القوات المسلحة في الخلافات السياسية”.

وكان المكتب الاعلامي للعبادي قد ذكر في بيان، نشر أمس الاربعاء، ان الاخير التقى حسن توران، نائب الجبهة التركمانية عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك.

واضاف البيان انه “جرى خلال اللقاء بحث مجمل الاوضاع السياسية وفي محافظة كركوك واهمية الحفاظ على استقرار المحافظة والتعايش السلمي بين ابنائها من مختلف المكونات وان يتم تقديم الخدمات لأهلها”.

ونقل البيان عن العبادي قوله ان “كركوك ستبقى مدينة للتعايش السلمي وهي عراق مصغر واستقرارها يمثل صمام امان للعراق، ولن نسمح باي صفقات على حساب امنها واستقرارها”.