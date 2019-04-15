الديمقراطي الكوردستاني يخوض مفاوضات جديدة ويقترب من الاتفاق مع الاتحاد الوطني

قال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني يوم الاثنين ان الحزب يخوض جولة جديدة من المفاوضات للتراضي على استحداث منصب النائب الثاني لرئيس اقليم كوردستان.

وقال ميراني في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، ان “الانتهاء من مسألة رئاسة اقليم كوردستان سيسهل كثيرا في تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان”.

وبشأن موقف حركة التغيير على استحداث منصب نائب ثان لرئيس الاقليم قال ميراني انه “توجد مفاوضات بهذا المجال ويُفترض ان يحصل تراض بين الاحزاب، وان نبتعد عن المصالح الحزبية ونقدم مصلحة الشعب قبل كل شيء”.

وتابع بالقول انه “قد ابرمنا اتفاقا مع حركة التغيير بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة للإقليم، وسنبرم اخر مع الاتحاد الوطني قريبا”.