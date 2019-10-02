الديمقراطي الكوردستاني يتوقع 70% من أصوات ناخبي نينوى في انتخابات المجالس

قال قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اليوم الأربعاء ، بأنه يتوقع ان يحصل حزبه على 70% من أصوات الناخبين بمحافظة نينوى في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

عضو قيادة الديمقراطي الكوردستاني ورئيس مؤسسة الانتخابات في الحزب ، خسرو گوران، قال في تصريح للقسم الكوردي لـ(صوت أمريكا) ، ترجمته (باسنيوز) بأنه : ” قبل حوالي شهر وخلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، تم الاتفاق على مشاركة الكورد بقائمة موحدة في انتخابات مجالس المحافظات العراقية”.

مضيفاً ، الاصوات التي سيحصل عليها الكورد قد تختلف من منطقة إلى أخرى ، مردفاً ” على سبيل المثال اتوقع أن يحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 70% من أصوات الناخبين في نينوى ، ولكن الأمر قد يختلف في كركوك ، فقد يحصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 60-65% من اصوات الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات المحلية”.

مبيناً، بأنه “من المرجح أن يكون لقائمة التحالف الكوردستاني 26 مرشحاً في مدينة كركوك ، وأن يكون غالبيتهم من الاتحاد الوطني، أما في الموصل فقد يصل عدد المرشحين للمجلس إلى 48 مرشحاً، وان يكون اغلبيتهم من الديمقراطي الكوردستاني ، وسيكون هناك مرشحين من الأطراف الكوردستانية الأخرى ايضاً “.

وكانت الاطراف الكوردستانية بضمنها الحزبين الكورديين الرئيسيين الديمقراطي والوطني الكوردستانيين ، اتفقت السبت الماضي ، على خوض انتخابات مجالس المحافظات بقائمة موحدة في محافظات كركوك ، نينوى ، ديالى ، وصلاح الدين ، وهي محافظات تضم مناطق كوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) تبدأ من شنكال (سنجار) وصولا الى خانقين ، كما اتفقت هذه الاطراف بعد اجتماع لها في مدينة السليمانية ، امس الثلاثاء ، على اختيار السياسي المستقل ومحافظ كركوك الاسبق عبد الرحمن مصطفى رئيساً لقائمة التحالف الكوردستاني لخوض الانتخابات.

ولم يخفِ گوران خلال حديثه ، بأن ما حصل من احداث في 16 أكتوبر سيكون له تأثيره على أصوات الناخبين الكورد في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

ونفى رئيس مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ان يكون حزبه قد عرقل عملية تنصيب محافظ لمدينة كركوك ، مبيناً أن ” هناك لجنة مهمتها الحوار مع المكونات المختلفة في كركوك ، في محاولة لتطبيع الاوضاع في المدينة واختيار محافظ جديد لها “، لافتاً الى ان عدم تجاوب المكونين العربي والتركماني مع هذا الامر والا فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يحترم اتفاقياته مع أي طرف كان .

وجرت اخر انتخابات لمجالس المحافظات العراقية في عام 2013 ، باستثناء محافظة كركوك التي لم تجري فيها الانتخابات منذ 14 عاما، ومن المقرر ان تشمل انتخابات المجالس المقبلة محافظة كركوك ايضاً ، وهي من ابرز المناطق (المتنازع عليها) .

وتخضع معظم تلك المناطق لسيطرة الحكومة الاتحادية منذ أن انسحبت منها قوات البيشمركة في 16 اكتوبر/ تشرين الاول 2017 اثر هجوم عسكري عراقي غير مبرر اعقب استفتاء الاستقلال في اقليم كوردستان من العام نفسه.