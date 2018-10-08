الديمقراطي الكوردستاني: ليست لدينا خطوط حمراء وأبوابنا مفتوحة لإجراء حوار مسؤول مع القوائم الفائزة

رووداو – أربيل: أكد رئيس القائمة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وعضو قيادة الحزب، هيمن هورامي، أن حزبه ليست لديه خطوط حمراء على أحد بشأن تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كوردستان، مضيفاً: “أبوابنا مفتوحة لإجراء حوار مسؤول مع جميع القوائم الفائزة”.

وقال هورامي لشبكة رووداو الإعلامية على هامش احتفالية أقيمت في أربيل بمناسبة تصدر الحزب نتائج الانتخابات البرلمانية: “نجاح العملية كان مهماً بالنسبة لنا قبل كل شيء، شعارنا كان بناء كوردستان قوية لذا فإن الحزب الديمقراطي لن يتكبر بالنجاح الباهر الذي حققه”.

وأضاف: “أبوابنا مفتوحة لإجراء حوار مسؤول مع جميع القوائم الفائزة، نحن نتباحث مع كل الأطراف، وليست لدينا خطوط حمراء على أحد، ويسعدنا أن نضع معاً إطاراً استراتيجياً للأعوام الأربعة المقبلة من أجل كوردستان قوية”.

وأشار إلى أن “أي طرف سياسي يكون مستعداً وفق استحقاقه لتحمل هذه المسؤولية المشتركة مع الحزب الديمقراطي ويخطو باتجاهنا خطوة واحدة، فأننا مستعدون للتقدم صوبه خطوتين”.

وحصلت شبكة رووداو الإعلامية أمس السبت، على نتائج غير رسمية لفرز أصوات 1309 مراكز إنتخابية من أصل 1359 مركزاً إنتخابياً (الاقتراع العام والخاص) لانتخابات برلمان كوردستان، وتفيد النتائج التي حصلت عليها شبكة رووداو من مفوضية انتخابات إقليم كوردستان، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حصل على أكبر نسبة أصوات بينما حصل حزب المحافظين على أقل نسبة أصوات.

وكانت النتائج التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية كالآتي:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 700696 صوتاً (43.92%)

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 338323 صوتاً (21.21%)

حركة التغيير: 193336 صوتاً (12.12%)

حراك الجيل الجديد: 133291 صوتاً (8.36%)

الجماعة الإسلامية: 111755 صوتاً (7.01%)

نحو الإصلاح: 81738 صوتاً (5.12%)

سَردَم (العصر): 16127 صوتاً (1.01%)

آزادي (الحرية): 8317 صوتاً (0.52%)

التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة: 8101 صوت (0.51%)

حزب المحافظين: 3562 صوتاً (0.22%)

يذكر أن هناك 50 مركزاً انتخابياً فقط لم يتم عد وفرز أصواتها حتى الآن، لأن المفوضية علّمت الصناديق الخاصة بها بأشرطة حمراء، ولن يتم التصرف بها إلا بعد صدور قرار بشأنها من مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان.

وشهد إقليم كوردستان، الأحد، 30 أيلول المنصرم، انتخابات تشريعية حيث أدلى الناخبون بأصواتهم في 1200 مركز انتخابي بواقع 5933 محطة اقتراع موزعة على محافظات الإقليم، بعد أن صوت 156 ألفًا و114 من القوات الامنية والبيشمركة في الانتخابات (من أصل 170 ألفًا و468 شخصًا)، بنسبة مشاركة وصلت 91.69%، يوم 28-9-2018.