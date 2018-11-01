نوفمبر 01, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الدول التي تمنح العراقيين الفيزا المجانية أو عند دخول أراضيها

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فى :أخبار عــامة
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تعرف على الدول التي تمنح العراقيين الفيزا المجانية أو عند دخول أراضيها

احتل الجواز العراقي المرتبة قبل الأخيرة في أحدث تصنيف عالمي يعتمد على عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل الجواز.

وبحسب موقع “PASSPORT INDEX” فإن الدول التي تمنح العراقيين فيزا مجانية هي:

1- الدومنيكان

2- الاكوادور

3- هايتي

4- ماليزيا

5- ولايات ميكرونيسيا

اما الدول التي تسمح دخول العراقي لأراضيها وتمنحه الفيزا بمجرد الوصول اليها شملت:

1- بوليفيا

2- كبوديا

3- جمهورية الرأس الأخضر

4- جزر القمر

5- غينيا بيساو

6- لبنان

7- مكاو

8- مدغشقر

9- مالدافيا

10- مورتانيا

11- موزبيق

12- جمهورية بالاو

13- راوندا

14- دولة ساموا

15- الصومال

16- تنزانيا

17- تيمور الشرقية

18- توغو

19- توفالو

20- أوغندا

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