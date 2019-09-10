الدليمي يشيد بتوجيهات البارزاني للبرلمانيين الكورد بالدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين

رووداو – أربيل/ أشاد وزيرالتخطيط العراقي، نوري الدليمي، بتوجيهات الرئيس مسعود البارزاني، إلى البرلمانيين الكورد في مجلس النواب العراقي، بالدفاع عن حقوق ومطالب المواطنين في كافة المحافظات العراقية.

وأفاد بيان بأن الرئيس مسعود البارزاني، “استقبل يوم 10/ أيلول/ 2019 في صلاح الدين، نوري الدليمي وزيرالتخطيط العراقي”.

وأضاف البيان: “خلال اللقاء عبر وزير التخطيط العراقي عن تقديره لدور الرئيس بارزاني الفاعل في مراحل الحياة السياسية العراقية المختلفة، وقيم عالياً جهوده الكبيرة في سبيل تعميق ثقافة التعايش والدفاع عن المكونات”.

وأعرب الوزير الضيف “عن شكره للرئيس البارزاني وشعب كوردستان لاستضافتهم لمئات الآلاف من النازحين في الأيام الصعبة خلال الحرب مع داعش”.

كما أشاد “بتوجيهات وتعليمات الرئيس البارزاني الموجهة الى البرلمانيين الكورد في مجلس النواب العراقي، ودعوتهم للدفاع عن حقوق ومطالب المواطنين في كافة المحافظات العراقية”.

وفي ذات الاجتماع “جرى تبادل الآراء ووجهات النظر حيال الأوضاع السياسية في العراق، وخطط الحكومة العراقية بخصوص الإعمار وعملية التنمية في المناطق المختلفة في العراق وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين”، وفقاً لما ورد في البيان.

وفي الأول من أيلول الجاري، وجه الرئيس مسعود البارزاني، خلال اجتماع أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي بالدفاع عن حقوق أبناء جميع المحافظات العراقية وأكد على أنه “يجب الدفاع عن حقوق مواطني وسكان محافظات العراق على غرار الدفاع عن حقوق شعب كوردستان”.