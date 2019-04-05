الدفاع: عناصر خلايا داعش النائمة لا يتجاوزون العشرات

{بغداد: الفرات نيوز} أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء ابراهيم تحسين، اليوم الجمعة، بأن العمل مستمر مع قوات البيشمركة لمطاردة خلايا داعش النائمة والقضاء عليها بشكل نهائي.

وقال تحسين في تصريح صحفي ان “العمليات العسكرية انتهت، ولكن مطاردة الخلايا النائمة لا يزال مستمراً مثلما حدث البارحة في منطقة داقوق في محافظة كركوك”، حيث تمكنت قواتنا من قتل 14 عنصراً من داعش في وادي قرحة جنوب غرب مدينة داقوق”.

وأضاف، “لدينا إتصالات وعلاقاتنا مستمرة مع قوات البيشمركة، وتوجد غرفة عمليات مشتركة في أربيل وبغداد، ونعمل معهم جنباً الى جنب لمطاردة الإرهاب الذي أثر على شعبنا” مشيراً الى أن “عدد عناصر هذه الخلايا النائمة التابعة لداعش لا يتجاوز العشرات”.