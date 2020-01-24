الخطيب : نثمن دور إقليم كوردستان في إيواء اللاجئين

ثمن المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فراس الخطيب، دور إقليم كوردستان في إيواء اللاجئين، مشيداً بلقاء رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني مع الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيرش.

وقال الخطيب لشبكة رووداو الإعلامية: إن لقاء رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني مع الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيرش يدل على العلاقة الجيدة بين قيادة الإقليم والأمم المتحدة.

وأضاف: نثمن دور قيادة إقليم كوردستان على استضافة اللاجئين من سوريا وتركيا وإيران والتعاون الكبير منذ 2011 ضمن هذا الإطار بالاضافة إلى النازحين.

كما أكد أن تمويل المنظمات الإنسانية يستهدف غالباً المتطلبات الأساسية والتي تحتاج إلى تدخلات ضرورية ولكن نحن نسعى إلى حلول دائمية ودعم الدول التي تستضيف اللاجئين وتخصيص ميزانيات أكبر وإيجاد حلول أكثر وتوفير فرص العمل.

وتطرق إلى أزمة اللاجئين من سوريا بالقول: نحن على أبواب الذكرى التاسعة للازمة السورية وأعداد اللاجئين في ازدياد كبير وهذا يأتي ضمن ارتفاع أعداد اللاجئين حول العالم اذ تقدر بنحو 75 مليون مليون لاجئ.

اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الجمعة، مع الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيرش.