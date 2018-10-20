الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركة عراقية تمول داعش

[أين- متابعة] فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على شركة عراقية لتحويل الأموال متهمة بتقديم دعم مالي لتنظيم داعش، والشركة التي تحمل اسم [آفاق دبي] مقرها في العراق وليس لها فرع في الإمارات على عكس ما قد يوحي اسمها، وتم تصنيفها على أنها كيان [إرهابي]، بحسب بيان لوزارة الخزانة.

والشركة متهمة بتقديم “مساعدات مالية ومادية وتكنولوجية” للإرهابيين.

وأوضحت الوزارة أن الشركة “جزء من شبكة معقدة من المؤسسات تتضمن مزودي خدمات مالية وحوالات وآخرين في الشرق الأوسط”.

وقالت مساعدة وزير الخزانة المكلفة مكافحة الإرهاب سيغال مانديليكر: “نحن نستهدف هذه الشبكة بالاتفاق مع وزارة الدفاع، للقضاء على إمكانية غسل الأموال ونقل الأموال غير المشروعة”.

ويأتي هذا الإجراء عقب قرار من وزارة الدفاع الأميركية [بنتاغون] في 11 أكتوبر تشرين الأول، يستهدف مجموعة مالية تدعم داعش.

وقالت وزارة الخزانة إن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود أميركية أوسع نطاقاً تستهدف شبكة من شركات الخدمات المالية التي تمكن داعش من تنفيذ عمليات في الشرق الأوسط.

وفي سبتمبر أيلول الماضي، اتخذت وزارة الخزانة إجراء ضد مقدمي تسهيلات مالية لداعش على صلة بمنطقة الكاريبي والشرق الأوسط، واتخذت الوزارة إجراء بحق مجموعة صرافة في سوريا في ديسمبر كانون الأول 2016.

وقالت وزارة الخزانة إن اثنين من ممولي داعش يديران [آفاق دبي] ومنذ أوائل 2018 تعمل الشركة على غسل أموال للتنظيم وتقدم أموالاً إلى أسر فيه.