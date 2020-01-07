الخارجية الأميركية تنفي وجود نية لفرض عقوبات على العراق

نفت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، الانباء المتداولة بوجود مناقشات لفرض عقوبات على العراق، مؤكدة لاتوجد نية لفرضها حاليا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتاغاس في تصريح متلفز ان العراق حليف الولايات المتحدة والخيارات الدبلوماسية مازالت مطروحة معه.

وأضافت أورتاغاس ان المشاكل قد تحدث بين الحلفاء والخيار الدبلوماسي هو الافضل لحل الازمات والمشاكل بينهم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد امس الاثنين بفرض عقوبات على بغداد لم يروا مثلها من قبل وان بلاده لن تغادر العراق قبل أن يدفع تكلفة قواعدها العسكرية التي بنتها في هذا البلد.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، ان الإدارة الأمريكية بدأت بإعداد عقوبات ضد العراق، بسبب اعتماد برلمانه قرارا يدعو لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

ونقلت الصحيفة عن ممثلين للإدارة الأمريكية لم تذكر أسماءهم، القول، ان “أمريكا بدأت بإعداد عقوبات ضد العراق بسبب اعتماد برلمانه قرارا يدعو لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد”،