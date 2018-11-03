الحيالي بعد تركه الدفاع : “الجيش السابق” هو الاساس في دحر الإرهاب

في رسالة وداعية له

انتقد عرفان الحيالي وزير الدفاع العراقي في حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ، اطلاق تسمية حالي وسابق على الجيش قائلا إن الضباط المخضرمين كانوا الاساس في الحرب ضد تنظيم داعش.

والحيالي يحمل رتبة لواء وينحدر من الانبار وتولى منصبه في 30 يناير/ كانون الثاني 2017 في ذروة الحرب على تنظيم داعش خلفاً للوزير المقال خالد العبيدي المنحدر من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى .

وقال الحيالي في رسالة وداع نشره على موقع وزارة الدفاع الرسمي في “فيس بوك” بعد مغادرة منصبه “وأنا أغادر لا يسعني إلا أن اشكر كل من شاركني هذا الشرف بالعمل معي وتحت قيادتي”.

مضيفاً “اقول لمن يسميهم البعض الجيش السابق الذي انا منه، وكل اخوتهم قادة الجيش الذي يسميه البعض بالحالي، فيقلصون تراثه الثري الى 15 عاما، بينما بطولاته تقترب من قرن من الزمن”.

وختم الحيالي رسالته بالقول “لن يكون هناك جيش سابق وهو من علمنا جميعا بل هو اساس الجيش الذي دحر الارهاب”.

وكان الحاكم المدني للعراق بول بريمر اعلن في 23 مايو/ أيار 2003 حل القوات المسلحة العراقية وهو امر اثار جدلا في البلاد ، وفي 8 أغسطس/ آب من العام ذاته أصدر الحاكم المدني قرارا بتشكيل جيش عراقي جديد.

ويؤخذ على الجيش العراقي الحالي تكوينه من اغلبية طائفية واحدة ، هي الطائفة الشيعية، فيما ينص الدستور العراقي في المادة(9) على ما نصه ( تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي بما يوازي وتماثلها دون تمييز وإقصاء…) لكن الواقع اليوم يشير إلى أن معظم أفراد القوات المسلحة من مكون واحد وطائفة واحدة «الشيعة»، كما منع الدستور تشكيل ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة في المادة (9) لكن الواقع في العراق يشهد عشرات التشكيلات والميليشيات المسلحة وخارج إطار القوات المسلحة العراقية والمنضوية تحت مسمى مليشيات الحشد الشعبي .