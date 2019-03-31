الحلبوسي لوفد من الأقليات: البرلمان يعتزم تشريع قوانين تضمن حقوقكم والمكونات

{بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عزم البرلمان على تشريع قوانين تضمن حقوق الأقليات والمكونات.

جاء ذلك خلال لقائه، وفدا من الأقليات العراقية في الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الاحد.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه” جرى خلال اللقاء مناقشة وضع الأقليات في العراق، والاستماع إلى مطالبهم وأبرز احتياجاتهم”.

وقال رئيس مجلس النواب خلال اللقاء، إن” العراق يمتاز بتنوع مكوناته الأصيلة، والحكومة العراقية حريصة أن يكون العراق لكلِّ العراقيين بكل مكوناته من أقصاه إلى أقصاه”، مشيرا إلى أن” البرلمان سيعمل على تشريع القوانين التي تضمن حقوق الأقليات”.

واضاف “نعمل بشكل جادٍّ وسريع على تأهيل مناطق أبناء العراق من الأقليات وجميع المكونات، وغلق ملف النزوح بشكل نهائي، فضلا عن توفير متطلبات الحياة الكريمة لهم، وإبعادهم عن المشاكل السياسية”.

كما أكد الحلبوسي” ضرورة انخراط أبناء الأقليات بمؤسسات الدولة، ومنها المؤسسة الأمنية، والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، والعمل على تسلمهم مناصب في الدولة”.