الحلبوسي: تخصيص 3 ملايين دينار شهرياً لكل نائب بدل إيجار

رووداو – أربيل/ وصف رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، تخصيص 3 ملايين دينار شهرياً لكل نائب بالامر الطبيعي.

وقال الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في محافظ كربلاء إن “معظم النواب قدموا من المحافظات التي انتخبتهم لبغداد ويجب توفير سكن لهم وبدل الإيجار هو امر طبيعي”.

وأضاف رئيس البرلمان أن “الطعن باحقية النائب بهذا الامر استهداف مرفوض للسلطة التشريعية ولن تقبل به رئاسة البرلمان العراقي”. وتوعد كذلك بفتح تحقيقات حول تخصيص منازل لموظفي الدولة داخل المنطقة الخضراء وهم بدرجة أقل من المدير العام.

وكان رئيس مجلس النواب، قد خصص الاحد 11 تشرين الثاني 2018، 3 ملايين دينار لكل نائب لاستئجار عقار يسكنه، فيما وجه بإلغاء استثناء النواب الساكنين في العاصمة بغداد، من ترويج طلبات بدلات الايجار.