الحلبوسي: أقبل تحدي ممثلة الأمم المتحدة بغرس الأشجار

رووداو – أربيل/ أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، قبوله تحدي ممثلة الامم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت بمبادرة غرس الأشجار.

ورد الحلبوسي عبر تغريدة في موقع “تويتر” على مقطع فيديو نشرته ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم والذي تحدت من خلاله الرئاسات الثلاث بالانضمام الى مبادرة غرس الأشجار، بالقول: “أقبل التحدي”.

وكانت بعثة الامم المتحدة في العراق قد نشرت، اليوم، مقطع فيديو بعنوان “غرس شجرة من أجل السلام” إن الممثلة الخاصة جينين هينيس بلاسخارت غرستْ شجرة في مدرسةٍ بأربيل في 9 أيلول 2019، استجابة لتحدٍّ من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني.

وتحدت بلاسخارت خلال الفيديو رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالانضمام إليها في تبني هذه المبادرة كتحدٍّ وطني لغرس الأشجار في جميع أنحاء العراق.

وفي 21 أيلول، تُحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للسلام، وهذا العام تحت شعار “العمل المناخيّ من أجل السلام”.

وكان نيجيرفان البارزاني قد أعلن في 6 آب الماضي، قبول تحدي القنصل الأمريكي في أربيل، ستيف فيغن، وبدوره تحدى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور البارزاني وممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت.