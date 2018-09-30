الحكيم يؤكد لفؤاد حسين ضرورة اختيار الأكفأ لرئاسة الجمهورية

[أين- بغداد] بحث رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، مع وفدِّ الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسةِ فؤاد حسين [مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية] مستجداتِ الوضع السياسيّ في العراقِ وإكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية.

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان الحكيم شدد خلال اللقاء “على أهميةِ منصب رئيس الجمهورية إذ يمثلُ واجهةَ البلد وحامياً للدستور، وأهمية اختيار الاكفأ والأفضل”.

وأكد “ضرورةَ حرص رئيس الجمهورية على وحدةِ العراق أرضاً وشعباً وأنْ يكونَ لكلِّ العراقيين”

وجدد الحكيم “دعوته للقوى السياسيةِ الكرديةِ ضرورةَ توحيد موقفها إزاء مرشح الرئاسة والتنسيق مع القوى السياسية في بغداد”.