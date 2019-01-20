الحشد الشعبي يُهدّد إسرائيل: لا تلعبوا بالنار مع قواتنا

حذر القيادي في الحشد الشعبي، معين الكاظمي، اليوم الأحد، إسرائيل من مغبة التهديدات والتي تحاول استهداف قوات الحشد في العراق.

وقال الكاظمي، إن “وسائل الإعلام الاسرائيلية تحاول جس نبض الحكومة العراقية من خلال إثارة الانباء حول استهداف مواقع للحشد الشعبي في العراق”. محذراً بالقول: “على إسرائيل أن لا تلعب بالنار مع الحشد الشعبي، وهناك الاف الصواريخ المعدة سلفاً في جنوب لبنان لإستهداف إسرائيل”.

وأضاف أن الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية رسمية حظيت بتشريع قانون برلماني، وخصصت لها الأموال ضمن موازنة 2019 وذلك يمنحها الحق بالدفاع عن الاراضي العراقية تجاه أي اعتداء.

وأكد الكاظمي، أنه “لغاية اللحظة لم يستهدف أي موقع للحشد الشعبي، وأن حصل ذلك فأن الرد سيكون قاسياً على اسرائيل التي تعيش في أضعف الأوقات وهي تحت نيران المقاومة في جنوب لبنان”.

ووجه القيادي في الحشد تحذيراً إلى إسرائيل بالقول: “عليهم أن لا يلعبوا بالنار مع الحشد الشعبي”.

وكانت وسائل اعلام محلية، قد نشرت في وقت سابق تقريراً نقلت فيه عن مصدر سياسي عراقي قوله، أن “وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبلغ رئيسَ الوزراء عادل عبد المهدي خلال زيارته إلى بغداد، نية إسرائيل مهاجمة أهداف على أرض العراق تابعة لفصائل مسلحة”.

وتشكل الحشد الشعبي تموز 2014 ابان بروز تنظيم “الدولة الاسلامية” داعش في العراق حيث اعطت المرجعية الدينية في النجف فتوى لدعوة الراغبين بالتطوع لتشكيل قوة مناهضة لداعش وبتأييد مباشر من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي .

ويقدر عدد المقاتلين المنضوين تحت الحشد الشعبي بأكثر من ستين ألفا، وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 أجازت الحكومة العراقية قانونا يجعل من الحشد الشعبي مكونا رسميا من مكونات قوى الأمن في البلاد خاضعا للقانون العسكري وبوضعية مساوية للجيش.