الحشد الشعبي يوضح بشأن زيارة المهندس إلى نينوى

السومرية نيوز/ بغداد/ أكدت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، أن زيارة نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس إلى محافظة نينوى تفقدية إعتيادية وليست من أجل إعادة أنتشار ألوية الحشد، مشيرةً إلى عدم وجود صلة بين الزيارة والتطورات الأمنية التي حصلت مساء أمس في سنجار.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “وسائل إعلام تناولت خلال الساعات الماضية معلومات غير دقيقة بشأن زيارة الحاج أبو مهدي المهندس إلى محافظة نينوى”.

وأكدت الهيئة، أن زيارة المهندس “زيارة تفقدية اعتيادية وليست من أجل إعادة انتشار ألوية الحشد الشعبي، كما أنه لا توجد صلة بين الزيارة والتطورات الأمنية التي حصلت مساء أمس في سنجار”.