الحزب الفائز يجتمع بالمعارضة لبحث تشكيل حكومة كوردستان

في كوردستان.. الحزب الفائز يجتمع بالمعارضة لبحث تشكيل الحكومة

اربيل (كوردستان 24)- بدأ وفد رفيع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني الخميس عقد لقاءات مع قوى المعارضة لبحث تشكيل حكومة جديدة في الإقليم.

وفاز الحزب الديمقراطي الذي يقوده مسعود بارزاني في الانتخابات التي اُجريت في ايلول سبتمبر الماضي بما يجعله اللاعب الرئيسي في تشكيل الحكومة الاقليمية.

وهذا أول اجتماع يعقده الحزب الفائز مع القوى المعارضة بعدما تأجل اجتماع كان مزمعاً هذا الاسبوع مع الاتحاد الوطني الكوردستاني دون معرفة الاسباب.

ورغم الاجتماعات، التي عقدها الحزبان الرئيسيان في الإقليم، إلا أن تلك المحادثات لم تسفر- فيما يبدو- عن أي نتائج تذكر. ويقول الحزب الديمقراطي إنه لم يعد يرغب بتطبيق نظام المناصفة الذي كان يتبع في الماضي مع الاتحاد الوطني بشأن تقاسم السلطة.

وقال مراسل كوردستان 24 إن وفد الحزب الديمقراطي بدأ اجتماعاً مع الجماعة الاسلامية الكوردستانية لبحث ملف تشكيل الحكومة الجديدة.

ويقود الجماعة الاسلامية علي بابير الذي حصل على سبعة مقاعد في انتخابات برلمان اقليم كوردستان الذي يتألف من 111 مقعداً.

وقال مصدر سياسي مطلع لكوردستان 24 إن وفد الحزب الديمقراطي سيزور كذلك الاتحاد الاسلامي الكوردستاني الذي حصل على خمسة مقاعد.

وسيجتمع الحزب الديمقراطي مع الحزب الشيوعي الكوردستاني، الذي حافظ على مقعده البرلماني الوحيد في انتخابات 30 أيلول.

ورشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني لرئاسة اقليم كوردستان، فيما تم ترشيح مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة.

ومثلما هو الحال في الساحة العراقية، يرجع التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة الى الخلاف حول اسماء المرشحين او توزيع الحصص والمناصب.

ويقول الحزب الديمقراطي الكوردستاني إنه يريد تشكيل حكومة قوية بإمكانها أن تجابه التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الإقليم.