الحزب الديمقراطي وحركة التغيير يتوصلان لاتفاق غير مسبوق

شفق نيوز/ اعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير الاتفاق على 3 نقاط عقب اجتماع بحث فيها مواضيع “حساسة ومهمة”.

وعرفت العلاقة بين الحزبين توترا خلال السنوات الماضية، ويعد الى حد بعيد الاتفاق الجديد هو الابرز من نوعه.

وبحسب بيان عقب الاجتماع، فان الطرفين اتفقا على تعزيز العلاقة الثنائية وتنظيمها بحسب المرحلة والاوضاع السياسية والاقتصادية في كوردستان، إضافة الى العلاقات بين الحكومة الاتحادية والدول المجاورة بحيث تكون العلاقات الثنائية من مصلحة التقدم وحماية المصالح العليا للشعب والوطن.

واتفق الحزبان ايضا على العمل المشترك لتأسيس حوار كوردستاني موحد حول المواضيع التي لها علاقة بكركوك والمناطق المتنازعة عليها وصولا لحل يتناسب والدستور وحماية حقوق جمية الاطراف.

واكد البيان المشترك للحزبين ايضا على انه تم الاتفاق على وحدة الصف في المرحلة الراهنة والعمل الجدي نحو تحسين الاوضاع المعيشية لشعب كوردستان واستتباب اكثر للاستقرار والطمأنينة، وتقوية الاقليم في مواجهة التحديات باتخاذت خطوات مناسبة. خلال مبحث تشكيل الحكومة الجديدة.

ولم يتطرق البيان لموقف التغيير من المشاركة في الحكومة، بالرغم من اعلان سابق من الحزب الديمقراطي اكد مشاركة التغيير التي الزمت جانب المعارضة سابقا.