الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يتفقان على أربع نقاط

رووداو – أربيل/ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، أن برلمان كوردستان سيجتمع في الثامن عشر من الشهر الجاري بالتزامن مع عقد مجلس محافظة كركوك في أربيل.

جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع الوفدين التفاوضيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي أحمد بيره، في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الإعلامية إن الجانبين اتفقا على النقاط التالية:

أولاً: لجنة كتابة المشاريع السياسية ستباشر خلال الأيام المقبلة عملها، وسيعقد اجتماع منتصف الأسبوع المقبل لعرض نتائج العمل المشترك بين الجانبين.

ثانياً: سيعقد برلمان كوردستان جلسة يوم 18-2-2019

ثالثاً: سيعقد مجلس محافظة كركوك جلسة يوم 18-2-2019

رابعاً: اختيار محافظ لكركوك

من جانبه، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، محمود محمد إنه “جرى خلال الاجتماع تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن عدة مسائل ملحة مرتبطة بالمرحلة الراهنة وتقييم الأوضاع في كوردستان والمنطقة”.

وتابع أن الاجتماع “كلف اللجنة المشتركة بكتابة الاتفاق السياسي بين الجانبين، في إطار رؤية كل جانب، وتقديم مشروع الاتفاق بأقرب وقت ممكن لتوقيعه من قبل المكتبين السياسيين للديمقراطي والاتحاد”، كما تم الاتفاق على “ضرورة الإسراع قي عقد جلسات برلمان كوردستان، وتقرر عقد جلسة البرلمان في 18 شباط 2019 وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة، وتهيئة كل العوامل والظروف التي تمهد السبيل لعقد الجلسة والخطوات الأخرى في البرلمان”.

وأشار إلى أن ملف “محافظة كركوك كان محوراً مهماً في الاجتماع، وتقرر تكثيف الجهود لحل مشكلات المحافظة وبدء الخطوات العملية، واتفق الجانبان على عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك في 18 شباط 2019 في أربيل، إلى جانب إيجاد تسوية للخلافات في المحافظة بمساعدة حكومة إقليم كوردستان والحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني وجميع الأطراف الأخرى”.