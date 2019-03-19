الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني: عقدنا اجتماعاً ناجحاً والأفق المنظور بات أكثر وضوحاً

رووداو – السليمانية/ وصف الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاجتماع الذي عقد اليوم بين وفديهما التفاوضيين في السليمانية للتباحث حول تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة بـ”الناجح”، مؤكدين أن “الأفق المنظور بات أكثر وضوحاً وسنجتمع مرة أخرى قريباً”.

وقال عضو قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، دلشاب شهاب في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم الاتحاد الوطني، لطيف شيخ عمر وحضرته شبكة رووداو الإعلامية عقب انتهاء اجتماع الجانبين: “أستطيع القول إن الاجتماع كان من أكثر الاجتماعات نجاحاً، لأنه تمحور حول تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بين الجانبين وانعكاساته على المشاركة الفعالة والعمل المشترك في الحكومة المقبلة بإقليم كوردستان، كما تحدثنا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك، لذا أقول إن الاجتماع كان ناجحاً”.

وأضاف: “لقد خطونا خطوة جيدة، قد تنتظرون إعلان نتائج أو الحديث عن المناصب، لكن هذه العملية مستمرة، وسنواصل اجتماعاتنا بعد عيد نوروز، وأملنا كبير بالتوصل لنتيجة جيدة واتفاق شامل ومتعدد الأطراف لصالح شعب كوردستان خلال الأيام المقبلة”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الاتحاد الوطني: “كان هناك تفاهم جيد للغاية، الأفق المنظور بات أكثر وضوحاً الآن بكثير، خارطة الطريق موجودة أمامنا وسنواصل اجتماعاتنا وسنصل إلى النتائج المرجوة بإذن الله”.

وتوجه الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الإثنين، إلى السليمانية للتباحث مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن آلية تقاسم المناصب بالحكومة الجديدة وحصة الاتحاد منها على وجه الخصوص.

وتألف وفد الحزب الديمقراطي من كمال كركوكي وعلي عوني وفرصت صوفي، وعلي حسين ودلشاد شهاب، فيما ضم وفد الاتحاد الوطني عماد أحمد ورفعت عبدالله ولاهور شيخ جنكي وبافل الطالباني وعدنان حمه مينا وشالاو كوسرت رسول ولطيف شيخ عمر.

وطالب الاتحاد الوطني خلال الأسبوع الماضي بمجموعة من المناصب، ومنها ما يعتبره الحزب الديمقراطي وحركة التغيير من حصتهما، مثل مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان ووزير الثروات الطبيعية (من حصة الديمقراطي)، ووزير المالية ونائب رئيس إقليم كوردستان (حصة التغيير).

ولفت مراسل شبكة رووداو الإعلامية في السليمانية، أركان علي إلى أنه من المتوقع أن يستغرق التوصل لحل حاسم بهذا الشأن إلى عدة اجتماعات أخرى، لأن الوفدين بحاجة لمناقشة مخرجات الاجتماعات مع المكتبين السياسيين للديمقراطي والاتحاد، مبيناً أن المعلومات المتوفرة تشير إلى استعداد الديمقراطي لتلبية بعض مطالب الاتحاد.

وقرر الجانبان في اجتماعهما السابق، مواصلة الوفدين التفاوضيين للديمقراطي والاتحاد مباحثاتهما، إلى جانب تشكيل لجنتين بهذا الغرض.

وشهدت جلسة برلمان كوردستان التي عقدت في 18-2-2019، بغياب كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وانسحاب الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكوردستاني بعد ذلك، انتخاب فالا فريد عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني رئيسة مؤقتة للبرلمان، لحين معاودة الاتحاد حضور الجلسات وتقديم مرشحه للمنصب، كما جرى انتخاب هيمن هورامي عن الحزب الديمقراطي لمنصب نائب رئيس برلمان كوردستان ومنى القهوجي سكرتيرة للبرلمان.