الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعلن انسحاب مرشحه فؤاد حسين من سباق اختيار رئيس الجمهورية

رووداو – أربيل: أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الإثنين، انسحاب مرشحه، فؤاد حسين، من سباق اختيار رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في بيان، إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، واشار البيان بأنه “في الوقت الذي نؤكد فيه على ايماننا بالآليات الديمقراطية والمدد الدستورية”.

مضيفاً، “إلا ان ما نراه الآن من إجراءات في البرلمان العراقي لا يتفق نهائياً مع ما جرى العادة والعرف عليه وخاصة بين الكتل الكوردستانية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية العراقية”.

واشار البيان، “ولهذا السبب نعلن ان هذه الالية غير مقبولة من طرفنا وسيكون لنا موقف واضح من هذا الاجراء”، مبينة ان “الأطراف التي خرقت الاتفاقات تتحمل المسؤوليات المترتبة على هذا الخرق”.

مردفاً، “ولهذه الأسباب نعلن انسحاب مرشحنا من هذه العملية الانتخابية”.