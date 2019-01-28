الحزبان الرئيسيان يجتمعان لتسريع مفاوضات تشكيل حكومة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يعقد الحزبان الرئيسيان في إقليم كوردستان اجتماعاً رفيع المستوى يوم غد الثلاثاء لتسريع مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

وسيمثل هذا التحرك احدث جولة من الاجتماعات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول تشكيل الحكومة.

وقال مصدر سياسي مطلع لكوردستان 24 “سيجتمع يوم غد الثلاثاء وفد رفيع من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في اربيل”.

وأضاف أن الاجتماع سيركز بالدرجة الاساس على تشكيل الحكومة وسبل تسريع المفاوضات بشأنها، بالإضافة الى ملفات داخلية اخرى.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد رشح نيجيرفان بارزاني لرئاسة إقليم كوردستان، ومسرور بارزاني لرئاسة الحكومة.

ولا تزال القوى الفائزة في الانتخابات تجري نقاشات للاتفاق على تشكيل الحكومة رغم مرور نحو ثلاثة اشهر على الانتخابات التشريعية في الإقليم شبه المستقل.

وأُجريت الانتخابات في 30 أيلول سبتمبر وحصد فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني المرتبة الأولى بواقع 45 مقعداً يليه الاتحاد الوطني بـ21 مقعداً.

وسيتولى البرلمان الجديد، الذي يتألف من 111 مقعداً بضمنها 11 مقعداً للأقليات، تشكيل حكومة من الاحزاب الفائزة في ظل معارضة ضعيفة.