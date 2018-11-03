الحداد يبحث حلا لمشكلات طلبة الموصل النازحين مع كوردستان

شفق نيوز/ بحث نائب رئيس مجلي النواب العراقي بشير الحداد مع وزير التعليم العالي في حكومة اقليم كوردستان يوسف كوران سبل تعزيز المسيرة العلمية ومعالجة المشاكل للطلبة النازحين من محافظة الموصل.

وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب ان الحداد زار صحبة النائبين عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني وطعمة اللهيبي مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان وكان في استقباله الوزير يوسف گوران والكادر المتقدم في الوزارة، لافتا الى انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز المسيرة العلمية والأرتقاء بالواقع التعليمي.

واضاف البيان انه تمت مناقشة مشكلات الطلبة النازحين من محافظة نينوى الذين يواصلون تعليمهم حالياً في المواقع البديلة لمحافظتي أربيل ودهوك ضمن القدرة الاستيعابية في جامعات الاقليم.

وافاد بان الحداد أكد على أهمية التعاون المشترك بين وزارتي التعليم في الاقليم والمركز لخدمة الطلبة بعموم العراق، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة ايجاد الحلول المناسبة لمشاكل الطلبة النازحين من محافظة الموصل ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.

وتابع البيان ان الحداد اشار الى انه في اجتماعه الأخير مع هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي في الحكومة الاتحادية طالب في حال إلغاء المواقع البديلة في اقليم كوردستان وجوب اعطاء البديل واستضافة الطلبة النازحين، مشددا على وجوب تقديم الدعم اللازم لهذه الشريحة المهمة في سبيل إكمال دراساتهم الجامعية ومواصلة مشوارهم العلمي.

ونوه الى ان كوران من جانبه رحب بهذه الزيارة لنائب رئيس مجلس النواب العراقي والنواب عن محافظة نينوى، مثمنا جهود الحداد ومساعيه لتقديم الدعم والمساندة للطلبة.

كما اشار البيان الى ان الجانبين اتفقا على استمرار التعاون والتواصل بين الوزارتين في أربيل وبغداد، ومعالجة مسألة الاعتراف بالشهادات العلمية الصادرة من الجامعات العراقية وإيجاد الحلول للحالات الاستثنائية وفق الآليات المتبعة والأخذ بنظر الاعتبار مامر من ظروف صعبة على الطلبة الاعزاء منذ عام ٢٠١٤ واحتلال المناطق من قبل تنظيم داعش الارهابي.