الحداد: مواقف الكاظمي تجاه اقليم كوردستان “ايجابية”

قال نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير الحداد ان رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي لم يكن جزءا من الصراع بين بغداد واربيل.

وقال الحداد لكوردستان 24 ان “مواقف الكاظمي تجاه اقليم كوردستان ايجابية”.

وتوقع الحداد ان يتمكن الكاظمي من تشكيل كابينته الحكومية قبل انتهاء المهلة الدستورية، مشيرا الى ان ثمة اجماع على تاييد الكاظمي من قبل السياسيين.

واشار الحداد الى ان محادثات الكاظمي مع اقليم كوردستان لم تبدأ بعد لكنه عبر عن تفاؤله بأن يكون موقف الكاظمي ايجابيا تجاه القضايا العالقة بين اربيل وبغداد.