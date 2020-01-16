الحداد: كتاب رئيس لجنة النزاهة بأيقاف رواتب الاقليم “يعبر عن رأيه الشخصي “

[بغداد-اين] علق النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد، الخميس، على وثيقة صادرة عن لجنة النزاهة النيابية بشأن ايقاف صرف رواتب ومستحقات اقليم كردستان.

وقال الحداد، في تصريح صحفي، اليوم، إن “الكتاب الذي أرسل باسم رئيس لجنة النزاهة يعبر عن رأيه الشخصي”، مبينا ان “هذا المطلب لا يمكن تنفيذه بسهولة، لأن بين الاقليم والحكومة الاتحادية اتفاق بشأن ذلك والاتفاق سار حتى الآن، وبموجب العمل به يتم ارسال رواتب موظفي الإقليم”.

وأضاف، أن “التظاهرات التي يشهدها العراق، واستقالة رئيس الوزراء الاتحادي، أدى الى توقف عقد الاجتماعات بين وفود الاقليم والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة وحصة الكرد فيها”، لافتا الى أن “بغداد ستستمر بإرسال رواتب موظفي الاقليم لحين توصل الجانبين الى اتفاق بهذا الشأن”.

وبحسب وثيقة صادرة عن رئيس لجنة النزاهة النيابية، أمس الاربعاء، فقد دعا الأخير وزارة المالية لايقاف صرف مستحقات اقليم كردستان، عازيا ذلك لامتناعه عن تحويل ايرادات (النفط والغاز والواردات الاخرى) المترتبة بذمته لخزينة الدولة، محملة وزير المالية وأي مسؤول آخر، المسؤولية القانونية والجزائية في حال المخالفة.