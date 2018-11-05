الجربا يحذر من إبقاء حصة نينوى على وضعها السابق

{بغداد:الفرات نيوز} حذر النائب عن محافظة نينوى احمد الجربا، مجلس الوزراء من إبقاء حصة المحافظة في موازنة 2019 على وضعها السابق.

وقال الجربا في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه” في جلسة يوم غد الثلاثاء سوف نقوم بإرجاع الموازنة الى مجلس الوزراء من اجل تعديلها”.

وأشار الى انه” في حال لم تجرى تعديلات من قبل رئيس مجلس الوزراء على الموازنة بصورة عامة وموازنة محافظة نينوى المجحفة بصورة خاصة، وحاولوا إبقاء حصة المحافظة على وضعها السابق فإننا سوف نتنازل عن حصة محافظة نينوى، لمكتب الضيافة في مجلس الوزراء”.

ولفت الجربا ان” اهل محافظة نينوى ليسوا بحاجة لهذا الرقم البائس”.