الجربا لمسرور بارزاني: كوردستان “اوكسجين العراق” وانتم ضمانة للكورد والعرب

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا ان اقليم كوردستان هو الاوكسجين النقي للعراق، مشيرا الى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ضمانة للكورد والعرب.

وجاء ذلك في برقية تهنئة بعثها الجربا لبارزاني بمناسبة تسنمه مهامه كرئيس لحكومة اقليم كوردستان.

وقال الجربا ان “الاقليم أصبح واحة خضراء وسط صحراء جافة وهو الأوكسجين النقي للعراق وللمنطقة”.

وتابع “ونجاح هذه التجربة الفريدة في الإقليم كان بفضل الله أولاً ثم بفعل القيادة التاريخية للرئيس مسعود البارزاني الذي هو حجر الأساس والركن الصلب في هذا البناء العزيز”.

واشار الى ان إلى مثابرة السيد بارزاني ونجاحه الكبير في محاربة الإرهاب والقضاء عليه وإرساء الأمن والأمان في هذه المنطقة المضطربة، بالإضافة إلى العلاقات العراقية والعربية والإقليمية المميزة التي يقيمها بارزاني، والتي من شأنها أن تعطي الفضاء الواسع للقيام بمهامه ودوره القوي.

وقال “حيث كنتم وستبقون بإذن الله صمام أمان وضمانة حقيقية للكورد والعرب وباقي القوميات في العراق والجوار”.

وتسلم مسرور بارزاني الاسبوع الماضي مهامه كرئيس لوزراء اقليم كوردستان بشكل رسمي، فيما اكد رغبته في خلص فرص للعمل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لدخل الاقليم.