الجبهة التركمانية: اتفقنا مع برهم صالح على عدم عودة البيشمركة الى كركوك

هذه القوات حمت المدينة واهلها لنحو 4 أعوام

أعلنت الجبهة التركمانية، اليوم الأحد، انه تم الاتفاق مع رئيس الجمهورية برهم صالح على عدم عودة قوات البيشمركة إلى مدينة كركوك.

وكانت قوات البيشمركة قد انسحبت من المدينة عقب خيانة 16 اكتوبر 2017 بعد ان منعت سقوط المدينة وحمتها لنحو 4 أعوام من هجمات تنظيم داعش ، اثر انسحاب الجيش العراقي منها في عام 2014 امام تقدم ارهابيي التنظيم وتمددهم في المنطقة .

وتعد كركوك واحدة من ابرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بالمناطق (المتنازع عليها) .

وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي في حديث اورده لموقع “السومرية نيوز” طالعته(باسنيوز) إنهم يرحبون بمبادرة رئيس الجمهورية لحل المشاكل في كركوك ، وانهما اتفقنا بأن يرعى صالح الحوار .

وأضاف الصالحي، أن “قضية عودة قوات البيشمركة إلى كركوك تم مناقشته وحسمه مع رئيس الجمهورية بعدم السماح بعودة تلك القوات مرة اخرى ” ، موضحاً ” تم الاتفاق على أن يكون هناك إجماعاً على تشكيل فرقة من القوات العسكرية قوامها من مكونات المحافظة وترتبط بالداخلية أو الدفاع يكون واجبها حماية حدود المحافظة وداخلها وهي صيغة تم الاتفاق عليها ومن الممكن وضع اللبنات الأخيرة لها بموازنة 2019 بوضع تخصيصات مالية لها”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، اعلن خلال كلمة له اول امس السبت في محافظة السليمانيةعن رعايته مبادرة جديدة بشأن ما قال انه “تثبيت الاستقرار والأمن في محافظة كركوك” .