بالتفاصيل.. تعرف على التقسيمة الوزارية لحكومة عبدالمهدي ونواب صالح

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن الطريقة التي اعتمدها رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي بتقسيم الوزارات بين الكتل السياسية.

وقال المصدر، لشفق نيوز، الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه ان “عادل عبدالمهدي قسم الوزارات بين الكتل السياسية وفق نظام النقاط، فحسب كل (9) نواب وزارة خدمية والوزارات السيادية بـ(13) نائبا”.

وبين المصدر المطلع ان “نواب رئيس الجمهورية، والتي ستتحصل عليها احدى القوى الشيعية والاخرى السنية، ايضا وزعت ضمن نظام النقاط، فهذا المنصب بـ15 نائبا حسب التقسيم الذي اتفقت عليه القوى السياسية”.

ويستوجب على عبدالمهدي تقديم كابينته الوزارية الجديدة خلال مهلة دستورية تنتهي الاربعاء المقبل.