التغيير تنهي قطيعة الحزب الديمقراطي بـ”اتفاق إستراتيجي”

أكبر أحزاب المعارضة ينهي قطيعة “الديمقراطي” بـ”اتفاق إستراتيجي”

اربيل (كوردستان 24)- وقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع حركة التغيير “اتفاقاً استراتيجياً” انتهت بموجبه القطيعة التي استمرت سنوات بين الحزبين.

وكانت حركة التغيير قد لعبت منذ تأسيسها عام 2009 دور المعارضة ومثلت منذ ذلك الوقت أكبر أحزاب المعارضة في اقليم كوردستان.

ومن المرجح أن ينهي الاتفاق الاستراتيجي الدور المعارض بالنسبة لحركة التغيير التي تعتبر ثالث اكبر الاحزاب بعد الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.

ويتألف الاتفاق، الذي وقّع في اربيل، من 30 نقطة 18 منها تتعلق بإقليم كوردستان بينما تتعلق النقاط الاخرى بالعلاقات بين الكورد وبغداد.

وقع الاتفاق كل من روز نوري شاويس من الحزب الديمقراطي وجلال جوهر عن حركة التغيير (صورة: كوردستان 24)

ووفقاً للاتفاق ستشارك حركة التغيير في الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان مقابل الحصول على مناصب مهمة بما في ذلك نائب رئيس الاقليم.

كما يقضي الاتفاق بان تحصل حركة التغيير على مناصب ثلاثة وزراء في الحكومة الجديدة ومنها وزارة المالية.

وقال القيادي في حركة التغيير جلال جوهر للصحفيين “نأمل أن يكون الاتفاق اساساً لترسيخ الطمأنينة والاستقرار في كوردستان”.

يأتي هذا في وقت يعتزم فيه برلمان اقليم كوردستان عقد جلسة في وقت لاحق من اليوم لانتخاب هيئة رئاسية جديدة في اولى خطوات تشكيل الحكومة.