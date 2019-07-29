التعليم تقرر تخفيض أجور دراسة الدكتوراه بنسبة 50%

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، تخفيض الأجور الدراسية للطلبة المقبولين في الدراسات العليا على دراسة الدكتوراه بنسبة 50%.

وأوضح المدير العام لدائرة البحث والتطوير غسان حميد عبد المجيد، في بيان اليوم، (29 تموز 2019)، “إن وزير التعليم العالي قصي السهيل، وافق على تخفيض الأجور الدراسية للطلبة المقبولين في الدراسات العليا على دراسة الدكتوراه بدون كورسات ممن تجاوزات أعمارهم الـ(50) عاما للسنة الدراسية 2020/2019”.

وأضاف المدير العام أن “قرار تخفيض الأجور الدراسية الذي بلغت نسبته 50% عن الأجور الدراسية المحددة يأتي سعيا من الوزارة لتقليل العبء عن كاهل الطلبة وعوائلهم” .