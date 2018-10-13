التعليم تطلق استمارة التقديم الألكتروني

اطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمارة التقديم الألكتروني الى الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2018 – 2019 .

وقال مدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي علي رزوقي في بيان له اليوم الجمعة، إن الاستمارة الالكترونية المثبتة في بوابة التعليم الاهلي (www.pe-gate.org) هي النافذة الوحيدة للتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية لافتا الى أن المدة المتاحة أمام الراغبين بالتقديم عشرة أيام من تاريخ اطلاق الاستمارة.

وأضاف، أن الطالب يحق له التقديم على 4 خيارات فقط وأن معيار المفاضلة بالمعدل سيكون الأساس للقبول في الدراستين الصباحية والمسائية وعلى وفق الخيارات المثبتة في استمارة التقديم.

ودعا رزوقي، حسب البيان، الى التعرف على دليل الطالب الخاص بالقبول الالكتروني المنشور في موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعرف على أسس التقديم والجامعات والكليات الأهلية وموقعها الجغرافي مشيرا الى أنه لا يسمح لتلك الجامعات باستلام أي مبلغ من الأجور أو ما يسمى التأمينات من الطالب قبل ظهور قبوله رسميا.