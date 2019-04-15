التشيك ترغب في افتتاح ممثلية لحكومة كوردستان لديها وتستأنف منح التأشيرات من قنصليتها باربيل

أكد نائب وزير الخارجية التشيكي مارتن سموليك أن القنصلية العامة لبلاده في إقليم كوردستان ستستأنف منح تأشيرات الدخول (فيزا) خاصة لأصحاب الأعمال والتجار والطلبة الذين يريدون الدراسة في جمهورية التشيك ، معبراً عن استعداد ورغبة بلاده في افتتاح ممثلية لحكومة إقليم كوردستان في براغ.

هذا التأكيد جاء خلال استقبال رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني،اليوم الاثنين، للمسؤول التشيكي ، بحضور القنصل العام لجمهورية التشيك في إقليم كوردستان، حيث أكد رغبة حكومة الاقليم في توطيد وتعزيز العلاقات مع جمهورية التشيك ، معبراً عن دعمه لمشاريع التعليم الجامعي التشيكية في إقليم كوردستان وخطة إنشاء مدينة أكاديمية تشيكية في أربيل.

بيان من حكومة اقليم كوردستان ،طالعته (باسنيوز) اشار الى تأكيد الجانبين على التعاون والتنسيق بين إقليم كوردستان وجمهورية التشيك في جميع المجالات، كما وبحثا آخر مستجدات العملية السياسية في إقليم كوردستان، والمساعي والمحادثات الهادفة لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة ، والعلاقات بين أربيل وبغداد.