التخطيط تكشف عن عدد سكان العراق لعام 2019

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الجمعة، أن عدد سكان العراق تجاوز 39 مليون نسمة خلال عام 2019، مشيرة إلى أن هناك تراجع بنسب الأمية، وارتفاع بمعدلات الالتحاق في الدراسة الابتدائية.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان له، اليوم ، إن “وزارة التخطيط تتابع مؤشرات الأمية وغيرها من المؤشرات بنحو مستمر من خلال إجراء المسوح الميدانية وإعداد الدراسات والتقارير الإحصائية بالشراكة مع المنظمات الدولية ومنها اليونسكو”.

وأضاف أن “نسبة الأمية بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، وبحسب أخر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، بلغت 13%”، لافتا إلى أن “النسبة ترتفع بين الإناث، ممن تزيد أعمارهن عن 10 سنوات، لتصل إلى 18% وتنخفض بين الذكور إلى 8%”، مشيرا إلى أن “87% من الأفراد ممن تزيد أعمارهم عن 10 سنوات فما فوق، ممن ليسوا أميين من بينهم 82% من النساء لسن أميات، مقابل 92% من الذكور ليسوا أميين”.

ولفت الهنداوي إلى أن “نسبة الالتحاق بالدراسة الابتدائية بلغت 93% مقابل 57% هي نسبة الالتحاق بالدراسة المتوسطة وتنخفض إلى 30% نسبة الالتحاق بالدراسة الاعدادية، موضحا أن “عدد سكان العراق وصل إلى أكثر من 39 مليون نسمة لعام 2019، وباعتبار أن نسبة الأمية هي 13% فإن عدد السكان الأميين، بموجب هذه النسبة يصل إلى 3 ملايين و700 الف نسمة”.

واختتم بيانه بالقول، إن “وزارة التخطيط تواصل الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن قبل نهاية العام الجاري، الذي سيوفر قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن واقع الحياة في العراق”.