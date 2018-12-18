ديسمبر 18, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

التخطيط: ارتفاع عدد سكان اقليم كردستان لنحو 6 ملايين نسمة

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فى :أخبار عــامة
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التخطيط: ارتفاع عدد سكان اقليم كردستان لنحو 6 ملايين نسمة
بالاضافة الى مليون وسبعمائة وخمسين الف نازح ولاجىء

اعلن وزير التخطيط في حكومة اقليم كردستان علي سندي، الاثنين، ارتفاع عدد سكان اقليم كردستان الى 5 ملايين و 900 الف نسمة.

وذكر سندي خلال مشاركته في الاعلان عن نتائج مسح الوزارة لعام 2018 اليوم (17 كانون الاول)، انه وبحسب تخمينات الوزارة فان عدد سكان الاقليم سيصل خلال نهاية عام 2018 الى حوالي 5 ملايين و 900 الف نسمة، عدا النازحين من مناطق العراق الاخرى واللاجئين السوريين.

واضاف، ان ” اكثر من 1مليون و 500 الف نازح توجهوا من مناطق العراق الاخرى الى الاقليم، كما ان هناك 250 الف لاجىء سوري في اقليم كردستان”.

واوضح، ان مجمل اعداد سكان الاقليم والنازحين واللاجئين يصل لنحو 7 ملايين و 150 الف شخص.

جدير بالذكر ان اخر احصاء عام اجري في محافظات اقليم كردستان يعود الى سنة 1987، كما لم تجر الحكومة العراقية اي احصاء بعد دخول القوات الامريكية الى العراق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.

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