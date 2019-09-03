التحالف: مساعداتنا للبيشمركة مستمرة

اعلنت القيادة العامة لقوات التحالف في العراق وسوريا، استمرارها في المساعدة والتنسيق مع قوات بيشمركة كوردستان.

جاء ذلك في اطار اجتماع اليوم الثلاثاء 3/9/2019 للجنرال بول لاكامرا القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا مع شورش اسماعيل وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان.

وثمن وزير البيشمركة خلال الاجتماع خطوات قوات التحالف والقوات الامريكية في مواجهة الارهاب والارهابيين، بحضور عدد من الضباط رفيعي المستوى للقوات الامريكية ووزارة البيشمركة.

وحول الوضع الامني في المنطقة اعلن وزير البيشمركة للقيادة العليا لقوات التحالف، انهم يستوعبون الواقع العراقي ويحترمونه، ونريد حيال المخاوف غير المتوقعة ان نتوصل الى اتفاق مع بغداد، حتى يعود الامن والاستقرار الى المناطق غير المستقرة امنيا.

من جانبه قال الجنرال لاكامرا خلال الاجتماع، انهم سيستمرون في تعاونهم وعلاقاتهم وبالتعاون مع بغداد سنخطو خطوات نحو مكافحة الارهاب والارهابيين.

واجمع الطرفان خلال الاجتماع على تمتين العلاقات اكثر والعمل والتنسيق في المستقبل، فضلا عن مناقشة مسالة ملء المآخذ واحتياجات البيشمركة ودور القوات الامريكية في توحيد البيشمركة وعملية الاصلاح في وزارة البيشمركة.

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