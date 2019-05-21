البيشمركة والجيش يعيدان فتح طريق رئيسي بين دهوك ونينوى مغلق منذ 2017

أعلنت قوات البيشمركة، والجيش العراقي ، اليوم الثلاثاء، اعادة فتح الطريق الرابط بين إقليم كردستان ومحافظة نينوى من جهة غرب نهر دجلة والذي يعرف بطريق (زمار – سحيلة) بعد إغلاقه على خلفية أحداث أكتوبر عام 2017.

وسيستخدم الطريق لحركة العبور خلال ساعات النهار فقط ولمدة 12 ساعة يوميا تبدأ من الساعة السابعة صباحا ولغاية السابعة مساء.

قائد قوات البيشمركة في محور سحيلا هاشم سيتيي ، قال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نائب قائد الفرقة الـ15 في الجيش العراقي عبد الحسين الخطيب ، ” تمت اعادة فتح الطريق بالتنسيق بين قوات البيشركة والجيش وبعد الحاح وطلب مباشر من الرئيس مسعود بارزاني”.

مضيفاً ، ان قوات البيشمركة والجيش سيشرفان على حماية الطريق ، مؤكدا ان اعادة فتح الطريق سيسهل كثيرا على اهالي دهوك وسحيلا الرواح والمجيء الى قضاء زمار ومدينة الموصل(مركز محافظة نينوى) .

كما لفت إلى ان حكومة إقليم كوردستان أبدت موافقتها على فتح الطريق منذ فترة طويلة، لكن وجود عوائق أدى إلى تأخر تحقق ذلك إلى اليوم.

ومنذ تولي رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي منصبه في بغداد وزيارة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الاخيرة الى العاصمة العراقية تحسنت العلاقات بشكل كبير بين كل من حكومتي اقليم كوردستان والاتحادية .

من جهته قال نائب قائد الفرقة الـ15 في الجيش العراقي عبد الحسين الخطيب ، خلال المؤتمر انه “من دواعي سروري ان ازف بشرى لأبناء الشعب العراقي بأطيافه كافة باعادة افتتاح الطريق بعد استحصال موافقة قيادة اركان الجيش والقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.

وكان طريق سحيلا – زمار قد اغلق بعد احداث 16 اكتوبر 2017 وحصول مصادمات بين قوات البيشمركة والقوات العراقية في تلك المنطقة على خلفية الهجوم غير المبرر من جانب ميليشيات الحشد الشعبي والقوات الامنية العراقية الاخرى على المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) عقب اجراء اقليم كوردستان استفتاء الاستقلال في 25 سبتمبر/أيلول من نفس العام .