نوفمبر 13, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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البيشمركة والتحالف الدولي يحددان المهام لايقاف التحركات الأخيرة لداعش

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فى :أخبار عــامة
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البيشمركة والتحالف الدولي يحددان المهام لايقاف التحركات الأخيرة لداعش

شفق نيوز/ عقدت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، اجتماعا مع ممثلي التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وشهد الاجتماع بحث آخر المستجدات والتطورات بشأن تحركات مسلحي داعش في بعض المحافظات.

واكد الجانبان ان التنظيم بدأ تحركاته، ونفذ أعمالا ارهابية ادت الى مقتل واصابة العشرات من المدنيين، ما ادى الى عدم استقرار الأوضاع في بعض المناطق، وعرقل اعادة اعمارها.

وبحثت وزارة البيشمركة مع التحالف خلال الاجتماع، التنسيق بين البيشمركة والجيش في تلك المناطق التي ينشط بها داعش، وضرورة خلق أجواء تساعد على عودة النازحين الى مناطقهم.

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