البيشمركة: عقدنا مفاوضات جادة مع بغداد وهناك تفاهم بضرورة العمل المشترك

رووداو – أربيل/ أكد الأمين العام للوزارة البيشمركة، جبار ياور، اليوم الثلاثاء، عقد مفاوضات جادة مع وزارة الدفاع العراقية، مشيراً إلى أن هناك تفاهم لدى الجانبين بضرورة العمل المشترك.

وقال ياور لمراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، هلكوت عزيز: “عقدنا يوم أمس أول اجتماع بين الجانبين بعد مرور سنة وعدة أشهر على الاجتماعات التي عقدت في الموصل حول أحداث 16 اكتوبر 2017 وما رافق ذلك من خرق للمادة التاسعة من الدستور التي تمنع استخدام الجيش ضد المواطنين حيث استخدمت القوة لإخراج البيشمركة من المناطق التي حررتها من إرهابيي داعش”.

وأضاف: “الاجتماع يهدف لاستئناف العمل المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في ديالى وطوزخورماتو وكركوك ومخمور وشرق الموصل وغربها”.

وتابع: “ما تحدثنا عنه يتعلق بأمر ديواني وقرار وزارة الدفاع العراقية لتشكيل لجنة تنسيق عليا ولجان مناطقية للعمل المشترك والتنسيق وإعادة نشر القوات بحسب الحاجة إليها والعمليات الأمنية ضد تنظيم داعش وتنفيذ ذلك بشكل عملي على الأرض”.

وشدد على أن “المفاوضات جادة وكان لدى الطرفين تفاهماً مشتركاً بضرورة العمل معاً كما كان عليه الحال قبل عام 2014 خاصة أن داعش عاود الظهور في هذه المناطق وهو على وشك أن يشكل تهديداً خطيراً عليها حيث ينفذ عمليات إرهابية بشكل شبه يومي “.

ومضى بالقول: “لا نستطيع الإفصاح عن كل تفاصيل المفاوضات الآن لكننا قررنا بدء اجتماعات اللجان المناطقية اعتباراً من الأسبوع المقبل لبحث تحديد نشر القوات على خطوط التماس في كل منطقة والحاجة لذلك والمناطق التي نحتاج لتنفيذ عمليات أمنية فيها وتلك التي ينبغي وجود مراكز تنسيق فيها”.

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي يحثان البيشمركة والقوات العراقية على إجراء المفاوضات المباشرة بين الجانبين”.

وحول خروج القوات الأمريكية، قال ياور “هناك اختلاف في تناول مسألة بقاء القوات الأمريكية في العراق في وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية التي تتحدث عن تشكيل لجنة لتقييم الحاجة لوجود الأمريكيين والتوصل لاتفاقية مع هذه الدول على ضوء تقرير اللجنة”.

وذكر أن “أغلب القادة العسكريين يعترفون بأنفسهم بضرورة وجود القوات الأمريكية وخاصة فيما يتعلق بالدعم الجوي والاستخباري والاستشاري ضد داعش”.

ولفت إلى أن “التصريحات الإعلامية لا تتطابق مع حديث المسؤولين في وسائل الإعلام ومثالاً على ذلك هو ما قاله قيس الخزعلي في مؤتمر يوم أمس من إسناد مهمة تقييم بقاء القوات الأمريكية إلى لجنة عسكرية وإعادة تنسيق العلاقات مع واشنطن وهذا يختلف عما يقوله في الإعلام”.

واليوم الثلاثاء، بحث رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني مع السفير الألماني في العراق علاقات أربيل – بغداد والتنسيق بين القوات الأمنية للطرفين في المناطق المهددة بعودة ظهور داعش فيها، حيث أشار رئيس وزراء الإقليم إلى “إجراء سلسلة اجتماعات بين الطرفين ووضع آلية مناسبة لقيام تنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي”