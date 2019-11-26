البيشمركة تواصل برنامج الإصلاح وتلزم منتسبيها بأربعة قرارات

ضمن برنامج الإصلاح.. البيشمركة تلزم منتسبيها بأربعة قرارات

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة البيشمركة أربعة قرارات حظرت بموجبها العمل الحزبي على المنتسبين وذلك في اطار برنامج الإصلاح.

والبيشمركة، وتعني بالعربية مواجهو الموت أو الفدائيون، هي القوات المسلحة الرسمية لإقليم كوردستان، ولعبت دوراً حاسماً في الحرب ضد تنظيم داعش.

وبحسب كتاب يحمل توقيع وزير البيشمركة شورش إسماعيل فان تقرر منع المنتسبين وقوات البيشمركة من ممارسة العمل الحزبي في الوزارة ودوائرها كافة.

وتضمن القرار حظر العمل السياسي أو القيام بأي نشاط سياسي أو حزبي، كما حظرت الوزارة على منتسبيها الترفيعات الحزبية.

وحذرت المخالفين لهذه النقاط بإجراءات قانونية.

وتتلقى البيشمركة تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014. وتعهدت واشنطن باستمرار التدريب.

وتعد البيشمركة، وفق الدستور العراقي، جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق غير أنها كثيراً ما كانت تشكو إهمالاً وتهميشاً من جانب الحكومة الاتحادية.