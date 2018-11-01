نوفمبر 01, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

البيشمركة تشن هجوما مشتركا قرب طوزخورماتو وتقتل 3 من تنظيم داعش

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فى :أخبار عــامة
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البيشمركة تشن هجوما مشتركا قرب طوزخورماتو وتقتل 3 من تنظيم داعش

اربيل (كوردستان 24)- أجرت قوات البيشمركة،الاربعاء، عملية أمنية مشتركة مع القوات الفرنسية في شمال قضاء طوزخورماتو، اسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين من تنظيم داعش.

وقال مراسل كوردستان 24 هريم جاف ان البيشمركة وقوات فرنسية شنو هجوما على نقاط لمسلحي داعش في قرية بلكانة، بغطاء جوي من مقاتلات فرنسية.

وأكد جاف ان العملية اسفرت عن مقتل 3 عناصر من داعش، فيما جرح ثلاثة مقاتلين من قوات البيشمركة اثر انفجار لغم.

وتتم معالجة مقاتلي البيشمركة في مركز طبي في المنطقة.

وقال مدير مستشفى كفري هيمن محمد لكوردستان 24 ان “الحالة الصحية لجرحى البيشمركة مستقرة”.

وكثيرا ما تجري قوات البيشمركة عمليات عسكرية مشتركة مع قوات من دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

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